Marine TAFFU

Passionnée par mon métier d'attachée de presse, je suis curieuse de nature, optimiste et enthousiaste.



En presque 15 ans, j'ai développé un réseau solide dans la food et l'art de vivre (journalistes, influenceurs et prestataires), une bonne aisance rédactionnelle et relationnelle, un grand sens de l'adaptation tant en termes de discours que d'expertise et une casquette d'organisatrice d'événements, de reportages, d'interviews ou de voyages de presse.