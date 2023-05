Mario DRAGUNSKY

Je suis comédien, formé en Argentine et ayant été stagiaire étranger au CNSAD, notamment dans la classe de Michel Bouquet.

Je joue au théâtre, au cinéma et à la télévision. Peu importe le support!

Je cherche des rencontres professionnels avec des metteurs en scène...

Je suis metteur en scène et j'ai mis en scène une vingtaine de pièces professionnelles parmi lesquelles "Un visite inopportune" de Copi en coopération avec la compagnie espagnole de danse de Miguel Angel Berna et avec un étonnant Bernard Menez dans le rôle principal, "Melle Julie" de Strindberg avec un scénographie de Roberto Plate, "Est-il un homme?" l'adaptation en français de Si c'est un homme, faite par Primo Levi lui-même, "Borges & Goya" de Rodrigo Garcia, "L'Enseigneur" de Jean-Pierre Dopagne, "Zoo Story" d'Edward Albee, "Somme kind of love story" d'Arthur Miller...

Je peux mettre en scène de pièces pour des compagnies professionnelles ou amateurs dans toute la France.

J'ai traduit et adapté plusieurs pièces de théâtre et d'autres textes (Bartebly de Melville, Antigone de Sophocle, Nœuds d'intérêt de Jacinto Benavente, Candide de Voltaire...) .

Je m'occupe aussi de pédagogie pour des particuliers, des entreprises ou des institutions.