André NEBLE

Animation d’un réseau de partenaires

-Double culture de la vie associative et de l’administration

- Capacité à faire travailler ensemble des personnes issues d’environnements différents



Conduite de projet

- Identification des besoins et des ressources disponibles.

- Conception, réflexion et organisation d’un projet : enjeux, objectifs, contenus, phasage …

- Animation de réunions de pilotages avec des partenaires institutionnels et opérationnels.

- Évaluations et bilans



Communication

- Conception, réflexion et mise en place de supports de communication : journaux, relations presse, affiches …

- Bonne connaissance de logiciels graphiques : environnement Adobe (Illustrator, In Design, Photoshop … ), Xpress.



Formateur

-Structurations des savoirs et des savoir-faires afin de les partager.

- Adaptation des contenus en fonction du public



Mes compétences :

Pilotage de projets

Histoire

Politique de la ville

Développement durable

Communication

Culture

éducation

Politiques sociales