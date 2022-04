Bruno BENOIT

Comptable-gestionnaire-trésorier de formation et de longue expérience, commercial, je suis également musicien (groupes de rock pendant plus de 20 ans), auteur (2 livres publiés, un en cours d'écriture), d'un esprit jovial mais toutefois organisé, j'adore la réception et le contact clientèle, l'organisation de réceptions diverses. Adepte des jeux de mots, de sports et littérature, j'aime à recevoir amis et connaissances diverses (ex-clients devenus des amis, par ex.). Actuellement en emploi à domicile (vente de produits de remise en forme, cures de sportifs, perte de poids, maintient de l'équilibre alimentaire,...), je cherche à renouer avec l'activité de squash en tant qu'employé ou gérant, cette discipline ayant rempli avec délice une partie de ma vie.



Mes compétences :

Bricolage

Comptabilité

comptabilité trésorerie

Ecriture

Gestion stocks

Musique

Trésorerie