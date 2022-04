Executive MBA dans une grande école française, diplômé en économie. Mario a travaillé dans des contextes multinationaux structurés et dans des entreprises familiales de premier plan. Postes occupés : Directions Commerciales axés sur l'exportation, rôles de directeur général et de PDG. Secteurs : céramique, construction, architecture d'intérieur, verre, chimie isolante, conseil aux entreprises. Expert en internationalisation et des complexités liées à l'intégration de cultures différentes (coordination / gestion de filiales étrangères en différents pays).