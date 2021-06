Marion CARLIER

Ingénieure spécialisée dans l'optimisation énergétique et environnementale des bâtiments et de l'éclairage public



Mes compétences :

Audits énergétiques

FLJ (Dial, Design Builder, Ecotect, Solene)

Simulation numérique des bâtiments

Impact environnemental et sanitaire

Certifications et démarches environnementales

Etude d'apport en éclairage naturel

Optimisation d'implantation de bâtiments

CFD (Design Builder, Fluent)

Analyse de Cycle de Vie d'un bâtiment

Optimisation de l'enveloppe des bâtiments

Etudes énergétiques par STD

STD (Design Builder, Pleiades Comfie)

RT 2012 (Climawin)

Etude de confort thermique