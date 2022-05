Nicolas HACHE

Je suis ingénieur indépendant spécialisé en thermique du bâtiment, fluides et énergies renouvelables, et j'interviens sur une large palette de missions :

- Conception de bâtiments à fortes dimensions environnementales (Ex : bâtiments autonomes en énergie)

- Etudes de faisabilités en énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie...)

- Audits énergétiques

- Maîtrise d'œuvre HQE et fluides

- Formateur et conférencier



Passionné par mon métier et par la préservation de l'environnement, j'aime passer du temps dans la nature, notamment pour pratiquer la course à pied et le vélo (trails, run & bike, triathlon et RAID). Ouvert d'esprit, j'aime les activités culturelles (cinéma, spectacles).



Mes compétences :

Maple

TRNSYS

Google Sketchup

MATLAB

Microsoft Office 2011

Gestion de projet

Autonomie

Travail en équipe

Perrenoud

AutoCAD