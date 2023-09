Marie-Lise BROUTIN

Expériences professionnelles de Responsable commerciale B to B complétées par des missions d'accompagnement pour les commerciaux en période d'intégration dans l'entreprise , de formatrice pour les clients et les commerciaux juniors.



En 2010, j'ai obtenu dans le cadre d' un cursus de formation professionnelle au Cesi d'Arras, un titre professionnel de niveau 2 en formation et responsable en ingénierie de formation.

Puis à la CCI d'Arras une formation de gestion de projet.



Depuis 2017, Je développe mes compétences dans le secteur de la VDI de formatrice dans la conception de modules, d'animation , de gestion de projet test E Learning. J'ai été amenée à suivre une formation de formateur en classe virtuelle. Toutes ces nouvelles connaissances et compétences viennent enrichir un parcours de responsable commerciale prospection et développement de secteur.



Mes compétences :

Développement commercial

Accompagnement commercial

Formation

Création de secteur-prospection-suivi clients