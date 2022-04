Karine GOGULSKI

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale et de la protection sociale complémentaire. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement d’assureur gestion privée auprès des chefs d’entreprise et des professionnels avec une offre de services financiers lui permettant de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.



Pour son organisation, SwissLife a choisi la multi distribution. A ce titre, je viens en soutien de l’encadrement pour l’aider à identifier des profils pouvant correspondre aux besoins.

Dans mon activité, je recherche au quotidien de conseillers commerciaux qui auront pour mission de proposer à leurs clients et prospects des solutions d’assurances personnalisées en vie, en prévoyance et en placements financiers. A ce titre, ils assureront le développement d’un portefeuille composé d’une clientèle de professionnels et d’entreprise et apporteront leur expertise sur des problématiques variées.



Dès leur intégration, les conseillers commerciaux suivront un cursus de formation technique et commerciale de haut niveau. Ils bénéficieront également d’un accompagnement terrain et d’une rémunération liée à leur performance commerciale dans un cadre sécurisant.

Je recherche également des inspecteurs dans tous les métiers pour renforcer l’encadrement commercial.

Vous avez une âme d’indépendant ? Au sein de notre Direction Régionale, nous contribuons aussi à l’installation de courtiers, CGPI et agents.

Une opportunité vous intéresse, n’hésitez plus et contactez moi au 03 66 33 06 26 pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Recrutement

Assurances collectives

Travail d'équipe

Approche directe

Gestion de projet

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Assurance Vie