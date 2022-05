Nicolas HACHET

- développement d'applications J2EE pour la partie serveur et clients en VMs Windows sous Delphi et .NET



- Réalisation de sites web à caractère dynamique, dont le contenu est modifiable via une interface d'administration, avec développement de fonctionnalités spécifiques



- Développement d'applications à la carte



- mise en place de plateforme de travail collaboratif sous linux



Mes compétences :

JavaScript

Delphi

Microsoft .NET

Informatique

PHP

Linux

JQuery

Java EE

Java

C++

Microsoft PowerPoint