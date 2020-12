Sandrine DUBUS

"Obtenir de mon équipe, une adhésion forte et durable à la réalisation d'un projet ambitieux, une approche féminine qui se doit de convaincre de faire, plutôt que de donner des ordres, avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi"



* Je deviens lactrice de la mission, jassimile et retranscris les données, je mimprègne de lactivité client, je planifie,

* Japporte les corrections nécessaires, jaméliore le déploiement, je suis performante dans mon suivi,

* Je contrôle, je suis responsable des processus qualité, je suis disciplinée dans ma traçabilité,

* Je réalise les objectifs attendus, interlocutrice unique je réponds au besoin fonctionnel du client, je laccompagne.



Dans une démarche collaborative et en étant force de proposition, je souhaite contribuer à lamélioration de la performance de mon entreprise et à la satisfaction de lensemble des parties prenantes (Clients, personnel, fournisseurs, apporteurs daffaires) en assurant le déploiement de la politique des procédures internes opérationnelles fixées par la direction de lentreprise.



Expliquer, distiller et imprégner chaque collaborateur dans la démarche entrepreneuriale de la marque, afin den obtenir une adhésion forte, durable et ambassadrice.



FONCTIONNELLES :

Est reconnue comme Leader, manage les équipes avec cohésion

Accompagne les collaborateurs afin de résoudre les problèmes rencontrés

Intervient en transversalité dans un but dharmonisation du savoir-faire

Evalue la bonne compréhension de chacun et mesure les évolutions dans le temps

Sait se remettre en question afin de répondre aux challenges de ses missions

Possède de la drive (Dynamique, Entraîne son équipe vers le haut, la responsabilise

Fait preuve daisance relationnelle

Est ouverte aux changements, garde lefficacité du résultat

A un esprit dentreprise, veille à lapplication stricte de la politique interne

Sait faire preuve de patience, découte et de clarté

Sait se r