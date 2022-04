Jennifer GODIN

Fondatrice et gérante de la société ENIGMA Services



www.enigma-services.fr



39 ans née à Lille, ingénieur diplômée de L’EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’information), spécialisée en Conseil aux Entreprises.



Ancienne Auditrice Informatique chez Arthur Andersen.

Ancienne Consultante Sécurité chez XS Pôle Sécurité du Groupe Lexsi.

Ancienne Associée de la société BYWARD et responsable de l’Agence de Lyon.



Fondatrice et gérante de la société ENIGMA Services.

Formatrice agréée LSTI.



Certifiée Lead Auditor ISO 27001:2005 (Certificat BSI n°99144)

Certifiée IS Risk Manager ISO 27005:2008(n°LSTI/RM27005/43)

Certifiée ITIL V3 Foundations (Certificat EXIN n° 257984-15905)



Réalisation depuis 13 ans, de missions d’audit, de conseil et de formation dans le domaine des Systèmes d'Information et de leur sécurisation, en France et à l’étranger, pour des grands comptes et entreprises de tout secteur d’activité.



Mes compétences :

ISO 27001

PCA

AMOA