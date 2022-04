Dominique VALLEE

ISM Energie - Ratiotherm est un fabricant spécialisé dans l'efficacité énergétique et occupe une place de leader dans ce domaine.

Nous proposons sur le marché Européen des solutions dimensionnées et optimisées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des bâtiments collectifs, tertiaires, industriels…

La technologie particulière de ces solutions procure un rendement bien au-delà de la moyenne du marché grâce à un procédé de stockage thermique à stratification .



Notre technologie a récemment équipé l'université de valenciennes, hôtel Ibis, HLM de Marseille LOGIREM, écoquartier Veyrier....



Lien photos :

http://www.ism-energie.fr/ism-galerie-photos.php

Lien documentation :

http://www.ism-energie.fr/pdf/ISM-Energie-Ratiotherm-A3web.pdf



Nous fournissons également la technologie pour les réseaux de chaleur et éco quartiers.

La récupération de chaleur perdue.

Le stockage de l'énergie photovoltaïque en surplus par transformation thermique dans le cadre de l'autoconsommation.



ISM Energie - Ratiotherm France

Tél 03 82 20 03 20

Dominique Vallée

email: d.vallee@ism-energie.com

06 85 94 51 17