Luis Ernesto RUIZ FUNES

Diplômé comme ingénieur chimique au Guatemala, avec une maîtrise en sciences et technologie alimentaire, je suis actuellement la formation d’ingénieur en Génie des Procédés et Environnement à l’INSA Toulouse. Mes compétences techniques comprennent les procédés industriels ainsi que la recherche à l'échelle laboratoire et pilote. Je souhaite particulièrement utiliser mes acquis au service du traitement et de la valorisation des déchets solides, notamment par mes qualités de communication et de gestion du personnel, mes capacités d'analyse et de travail en équipe. Autonome et discipliné, je sais également utiliser ma créativité et ma proactivité dans mon travail.



Mes compétences :

SAP

PROSIM

Microsoft Office

Matlab

Génie des réacteurs

Transfert thermique

Cahier des charges

Gestion de projet