Christelle DUVINAGE

10 ans d'expérience en assistanat de direction et en aide-comptable. Profil polyvalent.



Mes compétences :

Elaboration et suivi de contrats et conventions

Création et pilotage des actions d'animations

Contrôle des caisses

Codification des factures

Animation de commissions et groupes de travail

Conception et mise en place de projets culturels

Actions d'insertions vers la population

Saisie des prélèvements

Conception et mise en place de projets sportifs

Saisie des écritures comptables

Encadrement de bénévoles et salariés

Elaboration de la plaquette annuelle

Sélection, mise en place des nouvelles activités

Demande de subventions

Accueil/secrétariat

Elaboration et suivi d'un budget

Elaboration du rapport d'activité de la structure

Relations avec les instances statutaires

Facturation et encaissement

Entretiens et accueils des nouveaux intervenants

Supervision de la logistique

Coordination

Polyvalence

Gestion de projet