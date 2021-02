Marion CHARTIER

Ayant obtenu un BTS communication et événementiel en juin 2014 et face à la difficulté de trouver une alternance dans ce domaine, j'ai choisi d'acquérir dans un premier temps plus d'expérience avec un poste me permettant de mettre en application mon savoir-faire.



En septembre 2015, je compte commencer une Licence Professionnelle en Communication. C'est la raison pour laquelle je suis à la recherche d'une alternance dans ce milieu.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop