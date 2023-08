Marion DARRIET

Actuellement en CDD chez Syngenta en tant que technicienne en biotechnologie depuis bientôt 2 ans, j'ai agrandi le champs de mes compétences notamment dans la gestion d'une petite équipe et du bon fonctionnement du laboratoire, formation des nouvelles personnes, travail en équipe sur une chaîne de production. Grâce à ce dernier poste je me suis vraiment découverte dans mes qualités et mes envies. J'ai pris conscience de mon dynamisme, ma polyvalence, ma rigueur et mon optimisation et sont vraiment des atouts au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Microbiologie

Techniques de laboratoires

Utilisation des outils informatiques openoffice