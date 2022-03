Bonjour,

Je m'appelle Marion et je suis graphiste.



Après avoir validé ma licence Graphiste concepteur en alternance, jai travaillé 5 ans dans une agence de publicité familiale où je réalisais notamment des packagings de jouets, des catalogues et éléments de chartes.

Je souhaite désormais mettre à profit mon expérience et mes compétences tout en continuant dapprendre de nouvelles choses.