Marion GONAND

Ingénieure chargée d'affaires en contrôle technique de construction à l'agence de Rouen d'APAVE.



Suivi dun portefeuille de chantiers de la phase conception aux phases exécution et réception :

Analyse technique dappels doffres

Etude de Permis de Construire et de dossiers en phases APS, APD, PRO et DCE

Suivi de chantiers :

Visite en cours de chantier et participation aux réunions de chantiers

Analyse des dossiers techniques des entreprises intervenantes

Rédaction de comptes rendus de visites ou danalyse

Participation aux commissions de sécurité

Rédaction de rapports initiaux, finaux et de rapports de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)



Type dopérations suivies en travaux neufs ou réhabilitation : ERP des 1er et 2ème groupes, Logements collectifs et individuels, Etablissement Code du Travail.



Type de missions réalisées : solidité des ouvrages neufs et existants, sécurité incendie, accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, thermique, acoustique



Missions connexes :

Réalisation de diagnostics sécurité, accessibilité PMR, solidité

Chiffrages pour des opérations privées et réponse à des appels doffres publics





Mes compétences :

Autocad

Google Sketchup

RDM6

Autodesk Robot

Pack Microsoft Office