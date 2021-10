Marion-Jeanne CERROTO-MARIEL

J'ai 19 ans et je recherche actuellement un emploi en CDD pour me permettre de rattraper mes études en septembre 2016. Je passe des concours pour entamer des études d'éducateur spécialisé ou de psychomotricien en septembre 2016 après illusions dans le milieu infirmier que j'ai fréquenter pendant 2 ans.

Je suis une personne volontaire, souriante, curieuse et j'ai un excellent contact avec les personnes en général.

Mes différentes expériences professionnelles sont dans des milieux variés mais me lancer dans un nouveaux milieu ne me fait pas peur et j'ai même une très grande envie d'apprendre.



Mes compétences :

Hygiène des aliments

Soins infirmiers

Animation

Ecoute

Informatique

Informatique de gestion