Marion JEMOUR

Nom: Jemour

Prenom: Marion

Née le: 10/03/1967 à Francfurt



j'ai suivi des etudes à Tunis dans une école française et puis j'ai poursuivi mes études en Allemagne.



Ayant travailler au début de ma carrière dans la branche touristique, puis comme secrétaire de direction dans une société



Il y a presque 3 ans j'ai fais l'expérience des centre d'appel et ceci m'a plus, j'ai toute une équipe allemande.



Mes compétences :

Bon relationnel

Relationnel

Télécommunications

Management

Communication

Marketing

Gestion de projet