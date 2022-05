Journaliste freelance de 27 ans, détentrice d'une carte de presse allemande et diplômée du Master journalisme de Sciences Po Grenoble, je balade mon regard, mon micro et ma caméra depuis trois ans à Berlin pour divers médias francophones (AFPTV, Itélé, RTS, etc.), au rythme de l'actualité et de mes idées de reportages.



Mes compétences :

Montage vidéo

Prises de vues vidéo

Rédaction

Reportage