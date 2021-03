Marion POIRIER

Mon objectif: aider et faciliter au quotidien des équipes, les soutenir.

Je suis une exécutante et seconde les assistantes et des équipes. Consciencieuse et polyvalente, je suis dotée d'une grande capacité d'endurance. Je sais m'adapter dans différents secteurs d'activités, privé comme publique.



Mes connaissances et mon aisance en informatique me permettent d'élaborer des mises en pages, de naviguer sur internet afin d'effectuer des recherches d'informations et de numériser des documents pour les contrôler, les classer et les archiver.



De plus la gestion du courrier: depuis la distribution, au dépôt au bureau de poste me permet de comprendre l'organisation de votre entreprise. Je peux désormais mettre à profit mon métier et améliorer mon savoir-faire à votre service et des autres.



Mes compétences :

Pack office

Accueil physique et téléphonique

Saisie de données

Classement

Archivage

Indexation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion des ressources humaines

Internet

Gestion du courrier