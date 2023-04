Marionnettes LES MILLE BRAS

Depuis 2001, la Cie Les Mille Bras joue des spectacles de marionnettes pour la petite enfance, le jeune public et le tout public. Elle propose des contes et des animations pour toutes petites structures.

Les marionnettes et les chansons visitent des petits univers discrets comme :

"Les Joujoux", "les Petits Loups"," l'Ile o zenfants", "Bébénou", "Farandole", "les Lutins ".....depuis 2001, nos premiers petits spectateurs sont peut-être déjà parents à leur tour !



Qui sommes- nous ? Deux artistes, chanteuses et marionnettistes issues de la scène et de la petite enfance. Nous créons et jouons des spectacles doux, sensibles, naïfs pour très jeune public en Midi-Pyrénées puis en Occitanie.



En 2016 l'adaptation de lœuvre d'Antoine de St Exupéry "Le Petit Prince" traduit une évolution importante en créant une adaptation d'œuvre littéraire et en s'adressant à un public plus âgé. Ce spectacle est conçu pour des enfants dès 4/5 ans.



Les pieds sur terre, les yeux dans les étoiles et le cœur pour l'équilibre, nous jouons pour vous :

crèches, RPE, médiathèques, associations, écoles, comités des fêtes, villages, festivals ...



Visitez notre site : http://marionnettes-lesmillebras.fr

et laissez-nous un petit mot via la page contact.



à bientôt,

Joëlle et Maé