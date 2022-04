Fabienne DAUZATS

Je suis infirmière depuis 1987, j'ai travaillé dans divers domaines : dialyse , enfance , libéral , cardiologie , SSR , de jour , de nuit ....

j'ai suivi de nombreuses formations afin de toujours évoluer et m’adapter aux diverses situations rencontrées au sein de mon activité

j'aspire à changer de rythme de travail , actuellement infirmière de nuit en SSR j'aimerais travailler la journée avec des enfants handicapés ou malades , ou dans un centre d'auto dialyse , ou bien encore infirmière dans une entreprise

je me tiens à votre disposition pour plus d'informations ou pour des liens éventuels

je vous remercie



Mes compétences :

active

Sérieuse et motivée.

Disponible – Polyvalent

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Ouverte aux autres

Organisée et sérieuse

Adaptation à l'emploi

Ampathique