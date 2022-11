Diplômée d'un Master II d'école de commerce et management, c'est après plus de deux ans d'expérience solide en tant que Business Developer que je souhaiterais mettre mes compétences au profit d'une nouvelle aventure.



Sérieuse, méticuleuse et honnête, je ne demande qu'à évoluer en phase avec une équipe motivée.



Je vous laisse découvrir mon profil professionnel en attendant de vous lire au sujet du vôtre !