Marjolaine MAYADE

Titulaire d'un DUT en carrière social et d'un master en développement professionnel, je souhaite aujourd'hui me stabiliser dans le domaine de l'insertion.

Forte d'une expérience au sein de Cépière formation et au sein du pôle emploi de la Cépière, j'ai pu développer mes compétences de diagnostique, d'animation de groupes ainsi que mes connaissances de la formation.

Dynamique, autonome et organisé je souhaite développer mon expérience et mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Rédaction de contenus

conduite d'entretien

Adaptation

Analyse des besoins