Marjorie BEN SLIMANE (BUI)

Diplômée en ingénierie pedagogique, je suis spécialisée dans l'accompagnement d'organismes de formation.

De l'organisation administrative & pédagogique à la digitalisation de formations en passant par la conception pédagogique je peux être votre valeur ajoutée dans l'amélioration continue et le développement de vos dispositifs de formation.



Je prends appui sur mon expérience dans l'enseignement et la formation professionnelle pour vous proposer des solutions personnalisées , innovantes et créative quel que soit le stade où vous en êtes.



Dotée d'une grande adaptabilité, de pédagogie et d'empathie, je saurais m'intégrer à vos équipes pour apporter un éclairage différent et stimulant.