Marjorie BIFFIGER

Professionnelle senior en communication et marketing, j’ai complété mes compétences en marketing digital afin de proposer un profil aussi complet que possible. Autant opérationnelle que stratégique, je suis capable de gérer des équipes et proposer une vision d’ensemble afin de mette en place des actions dans le but d’optimiser la stratégie d’une entreprise.



Curieuse de tout et ouverte à tous les domaines d'activité, je suis, de par mes expériences professionnelles, sensibilisée au marché de la décoration et de l'habitat, au secteur des vins et spiritueux mais également à celui des sports équestres et mécaniques.



Mes compétences :

Infographie [Photoshop ]

Indesign CS5

Marketing

Communication

Vin

Bois

Équitation

Infographie

Presse

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux