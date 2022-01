Marjorie BRICARD

Je suis styliste et modéliste chez Francisco Reli (filiale d’Églantine Création) en Maine et Loire (49) depuis 2010. Ma principale activité consiste à créer une collection d'une vingtaine de robes de mariée chaque année pour cette gamme française. Je présente ma collection chaque année à des salons nationaux et internationaux (Barcelone, Düsseldorf, Londres, Paris...).



Depuis 2014, je suis en charge d'une activité pour Églantine Création. Je conçois des dessins et croquis pour des robes de mariée. Ces derniers servent de base de travail, pour le choix de la collection, lors de notre déplacement annuelle en Asie.



Mes compétences :

Moulage

Patronage

Couture