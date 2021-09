Marjorie GALLIEZ

Sophrologue et coach en développement personnel basée à Cergy et Marines, j'accompagne avec les outils de la Programmation Neuro Linguistique et ceux de la sophrologie.



Ces deux méthodes de travail sont centrées sur le COMMENT, qui va bien plus en profondeur que le POURQUOI qui lui reste en surface. Comment je vis les choses et non pourquoi je les vis !!

Particulièrement efficace pour résoudre des problèmes ponctuels tel que : le stress et l'anxiété, se remettre dune rupture ou dun deuil, préparer un examen, résoudre un blocage précis, sortir dune série déchecs, prendre la parole en public Elle permet aussi daffronter certains problèmes de santé ou de somatisation, les troubles dune crise didentité ou encore de se sentir plus à laise en société. Ses outils peuvent être utilisés seuls, mais ils sont souvent intégrés dans un processus global.



Le résultat attendu est en fait la prise de conscience donc une amélioration de son état, notable et durable.