Marjorie GONZALES

Bonjour à tous :)



Habituée aux environnements exigeants et internationaux, je cherche à intégrer des équipes au sein desquelles je pourrais vivre une expérience professionnelle enrichissante!



La gestion d'agendas complexes fait partie de mon quotidien, ainsi que l'organisation de meetings et d'événements.

Je gère également la logistique liée aux événements, ainsi que les budgets de mon manager / équipe.



Vous pourrez également compter sur moi pour vous aider dans la création/rédaction de contenus, qu'il s'agisse de publications d'articles, d'offres d'emplois, de questionnaires etc !



La polyvalence est pour moi un aspect très important, j'aime avoir une nombre diversifié de tâches à accomplir.