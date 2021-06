Marjorie PERISSE

Passionnée par les ressources humaines et le recrutement, votre véritable partenaire dOutsourcing pourrait être la clé de votre réussite !



PRESENTATION



Durant ces 13 dernières années, j'ai été moi-même parfois déçue par les prestations de certains cabinets de recrutement et jugée de fonction trop onéreuse avec des missions non productives.



Jai donc souhaité me créer un métier sur mesure de Consultant RH et Recruteur freelance pour vous aider à construire, agrandir vos équipes et vous accompagner selon vos besoins.

Je suis convaincue que les fonctions RH ont toute leur place dans le quotidien d'une entreprise quel que soit sa taille.



Alors, avançons et co-créons ensemble !



MES PRESTATIONS



Je vous fais gagner du temps sur les tâches chronophages tout en vous laissant la main sur vos process des RH et de recrutement.



> LE RECRUTEMENT

-Création de l'offre

-Sourcing * : Techniques de sourcing avancées, CVthèques, jobboards

-Approche candidats : Japproche vos potentiels Talents dune manière personnalisée et en total respect avec votre marque employeur

-Pré-sélection : Jévalue les compétences (hard-skills et soft-skills), les diplômes, la mobilité, les attentes et les motivations du candidat

-Positionnement : Je vous transmets un compte rendu complet du candidat



*Types de profils recrutés :

-Office/Supports: RH, Comptable, Communication, Marketing, Assistant(e) direction, Contrôleur interne

-Commerciaux: Commerciaux terrains/sédentaires, Animateur, Téléconseillers appels entrants/sortants...



> L'EXTERNALISATION RH

Je vous accompagne sur l'intégration dun collaborateur, les entretiens annuels et professionnels, l'ingénierie de la formation prof., la création ou l'amélioration de vos outils RH, la gestion administrative du personnel et collective, la gestion du CSE ...