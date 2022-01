Diplômé de Sup de Log Lyon, je suis à la recherche dun poste de responsable logistique ou de chef de projet logistique. Mon alternance chez Sonepar ma permis dacquérir de solides compétences logistique et de confirmer mon envie de travailler dans lunivers de la logistique. Rigoureux et dynamique, je souhaite mettre mes compétences à profit pour soutenir vos équipes.

Disponible immédiatement, je suis mobile sur Lyon et sa périphérie.