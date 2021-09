Sylvain BRUZZESE

Créatif et animé par le challenge, je suis un manager qui s'engage, se remet en question, innove, et trouve des solutions pour réussir à atteindre des objectifs.

'aime partager mon expérience, manager en développant l'initiative personnelle, afin que chaque collaborateur puisse croître en compétences et en autonomie, puis, à son tour, transmettre et recevoir de l'autre.



Je suis un manager orienté business, avec l'expérience et l'envie de vous accompagner dans votre développement.



Mes capacités organisationnelles, ma pratique de la prospection, ainsi que ma maîtrise de la prescription, contribuent au développement rapide d'une activité





Ce qui me stimule :



- Etre à l'écoute, optimiser, organiser

- Offrir le meilleur pour le pilotage et la satisfaction des clients