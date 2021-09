Marlène BOUCHE

Graphiste, motion designer, vous pouvez voir une compilation de mes travaux à cette adresse www.mbou.fr



Actuellement en poste en tant que graphiste/animatrice de modules d'e-learning, j'ai été durant ces 3 dernières années Graphiste web et Vidéo dans une société de ventes privées sur Internet, je réalisais des bandes annonces pour de grandes enseignes afin de mettre en valeur les produits de marque. Ce travail met en valeur ma capacité à "réagir rapidement" et mon imagination. En effet je disposais de 2 jours pour réaliser un teaser de 30 secondes. De plus, mes diverses expériences m’ont permis de savoir m’adapter au profil graphique de chaque entreprise et ainsi développer mon sens créatif.



Les connaissances de divers logiciels ainsi que mon imagination sont des atouts pour la création graphique. Curieuse, motivée et polyvalente, je m’adapte à tout type de logiciels de création et d’intégration multimédia. J’ai réalisé mon appartement en 3d afin de parfaire mon utilisation de 3dsmax. Lorsque le besoin se ressent, je sais donc m'autoformer.



Mes compétences :

Audiovisuel

Design

infographiste

Motion

Motion Design

Motivée

Multimedia

polyvalente

Video

Webdesigner