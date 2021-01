/* A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles */

Aujourd'hui, les nouvelles technologies et les services numériques font partie intégrante de notre quotidien. Ceux-ci nous poussent à toujours innover, à chercher les meilleures solutions et outils répondant de la manière la plus efficiente possible aux besoins de formations rencontrés.

La maîtrise des usages de ces nouveaux outils/services au bénéfice de la formation et la connaissance de leurs limites; représentent des enjeux majeurs pour favoriser leurs utilisations raisonnées et à bon escient dans notre société connectée à la recherche d'un nouvel équilibre.



Passionné du monde du numérique, je fais de ma passion mon quotidien, je me définis comme un lien entre le besoin de formation, la pédagogie, la technique et le numérique au sens large.

De l'accompagnement dans le changement, au partage de connaissances, à la facilitation dans le processus de formation, je peux intervenir pour permettre l'amélioration de ce processus.

J'utilise les outils web 2.0 et numériques au service de la pédagogie et de la formation.

De la conception de ressources de formation (e-learning, tutoriels, documentations, vidéos, diaporamas, etc) à leur implémentation dans un LMS, ou à leur diffusion je participe activement à l'amélioration de la formation numérique. Les expériences professionnelles ou personnelles que j'ai pu vivre lors de mon parcours de professionnalisation ou en dehors m'ont permis de développer des compétences dans divers domaines du numérique, de l'informatique; et enfin dans la pédagogie. Les expériences vécues m'ont aussi prouvé que j'ai un bon sens du contact; une bonne capacité d'adaptation et une volonté de faire progresser et accompagner chaque individu dans un meilleur usage du numérique.

De nature conviviale et volontaire; je réussis à m'adapter et m'intégrer facilement dans l'organisation.

https://sites.google.com/view/alexandre-martell

http://www.alexandre-martell.