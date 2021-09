Sandrine FRANCAIS, EP. RENAULD

A l'écoute d'opportunités en tant que Responsable opérationnelle ou Projet (avec management):

Responsable opérationnelle et technique en contexte international ayant fait mes preuves au sein des secteurs industriels et IT.

Chef de projet puis responsable stockage au sein dun des leaders de lindustrie aéronautique, j'ai tout dabord assisté le client sur le déploiement et la modification dapplications SAP et métier. Puis en tant que responsable production stockage, jai géré le stockage du client depuis la livraison à la mise en production en support niveau 3.

Capacité à prendre des initiatives & décisions.

Capacité à rester calme en contexte de crise opérationnelle et à coordonner les diverses équipes pour résoudre la situation.

Fort esprit déquipe ainsi que des facilités à opérer en contexte interculturel dans une équipe internationale.



Mes compétences fonctionnelles :

- Gestion & conduite de projets dinfrastructure (coûts, qualité, délais) :

o Élaboration et suivi des plannings

o Coordination & Gestion de la relation clients, intervenants & fournisseurs

o Élaboration & suivi des budgets (OPEX/CAPEX)

o Gestion & suivi de contrats de maintenance

o Conduite dincidents, comité de pilotage & cellules de crises

o Gestion des Changements et des Mises en production

o Analyse des risques

o Capacity planning & évolution de linfrastructure et de son obsolescence



- Management déquipes :

o Coordination

o Communication et Reporting

o Élaboration et suivi des plannings (absences, évolutions, projets individuels & d'équipe)

o Gestion des conflits

o Suivi annuel (entretien , suivi & évolution des personnes)

o Recrutement



Mes compétences techniques :

o SAN: HP (EVA, XP), Brocade, EMC (VNX).

o NAS: NetApp, EMC

o Systèmes Unix

o Infrastructures Serveurs

o Infrastructures Réseaux



Mes compétences :

Management

Product

Chef de Projet