J’ai 25 ans d'expérience dans le service informatique, dans les postes suivants :



- chef de projet de développement et d’infrastructure,

- gestion d’équipes,

- assistance à maîtrise d'ouvrage,

- assistance à maîtrise d’œuvre,

- analyste programmeur,

- maintenance applicative,

- ingénieur système,

- formation d’utilisateurs,



Mes clients appartiennent à des domaines variés :



- aéronautique,

- spatial,

- industriel,

- hôpitaux.



Fort de cette expérience et des réseaux relationnels que je m'attache à cultiver et développer, je peux intervenir, ou faire intervenir un consultant, sur toutes les phases d’un projet informatique.



Mes compétences :

Indépendant

Informatique