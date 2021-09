Marlene MAUBOUSSIN

Photographe Professionnelle indépendante depuis juillet 2007, avec le concept d'un Studio photo Nomade, en partenariat avec différentes enseignes: Kiabi, Gémo, Orchestra, Aubert, Truffaut, Botanic, Maxi Zoo, Nocibé, Marionnaud, Séphora, Galeries Lafayette;

pour mettre en place des événements de shootings photo gratuits ouverts aux familles, du bébé au grands parents, aux animaux de compagnies, aux jeunes modèles pour apporter l'expérience et le support book photo pour leurs démarches vers les agences pub/mannequinat, pour la réconciliation à son image, les futurs mamans grossesse, les photos de couples etc... Une photo est offerte à chaque participant avec le logo de l'enseigne.

Le but apporter du sourire, de la convivialité, fédérer les membres d'une famille autour d'une expérience unique et originale, fidéliser la clientèle à l'enseigne, générer du trafic.

Je réalise aussi les reportages mariages, d'entreprises, événementiels.

Les photos mode/ publicité pour les marques, packaging, pour alimenter les catalogues, site internet d'entreprises.



Depuis je suis aussi en parallèle, porteuse d'affaire pour la société Production Mag. Je démarche différentes enseignes et centres commerciaux pour proposer de grands événements, de véritables show à l'américaine, animer par la charismatique Québécoise Magalie Rancourt . Capable de fédérer un grand nombres d'associations, de danseurs, chanteurs, d'artistes, d'artisans, de prestataires indépendants, pour créer un parcours original au sein des centres commerciaux: par exemple le grand Show de Noël, Le parcours bien-être, Le fashion magazine, Halloween etc... Les événements se veulent gratuits pour le client, pour ainsi créer une fidélité du client, une attraction et générer du trafic pour que chaque enseigne en bénéficie. Quand la joie se répand, le client est dans les conditions idéales pour se faire plaisir. Des événements uniques qui restent graver dans les mémoires et donneront envie d'y revenir.