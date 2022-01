Marlène OULIEU

Actuellement en formation "attachée commerciale" à l' AFPA de Balma

je souhaite être commerciale dans le secteur médical et paramédical. .

je suis de nature volontaire, dynamique, autonome et j'ai le sens de l' équipe.

De formation aide-soignante,je suis en reconversion professionnelle et je souhaite intégrer une société prestataire de matériel médical auprès de professionnels et particuliers et/ou agence d’intérim spécialisée dans le milieu de la santé.

Mes compétences et ma connaissance du milieu médical sont un atout dans l'approche client.









Mes compétences :

Accueil

Bio

Dialyse

EPI

Formation

Matériel médical

Médical

Montage

Nettoyage