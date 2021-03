Dentiste ,educateur artiste et entrepreneur .Dr. Marly Desir a fonde une organisation humanitaire :"Aide pour L'humanite" pour aider les enfants necessiteux en Haiti.Pour en savoir plus:

https:// www.aphuhaiti.populus.ch

Il a aussi en son actif une galerie d'art : La Galerie Marly Desir Dan's le but de faire la promotion de la peinture haitienne a travers le monde.

https://www.saatchiart.com/marlydesir