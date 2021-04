Maroane BOUTAYEB

Ingénieur Système Linux et Windows de formation je suis passionné par les NTIC.



Mes formations et expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences polyvalentes en infrastructure, architecture, support et conseil.



Le déclic est à porter d'un clic ... entrons en contact.



Mes compétences :

GNU/Linux

Microsoft Windows Server

Administration de bases de données

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows Desktop

Support informatique

Virtualisation

Cloud computing

Zimbra

VMware

Office 365

Red Hat

ITIL Foundation V3