Guillaume GOSSELIN

NDP Systèmes est une entreprise de développement et d'intégration de solutions Open-Source "sur-mesure".

✔️ ERP = Odoo (Python) / Hexya (Go) ✔️ BI = SpagoBI; Talend ... ✔️ E-commerce = Magento/Prestashop



Intégré directement au sein des projets "ERP", j'interviens principalement en tant que testeur/formateur.



En amont du projet, je présente les maquettes de démonstrations et recueille les premières impressions.



En cours de projet, j'ai deux casquettes :



◾ La première, en lien avec le chef de projet et le service technique consiste à tester les applications et à remonter les bugs.



◾ La seconde, consiste à former et à accompagner les différents utilisateurs (clés et/ou finaux).

La formation est l'une des phases les plus stratégiques. Ce transfert de connaissances est directement lié à la réussite du projet.

Plus un utilisateur est formé, moins il subit le changement tout comme plus un utilisateur est accompagné, plus il se sent intégré au projet !



Dès la migration effectuée, mon rôle est de faire monter en compétence les utilisateurs.

Je fais parti du "support/assistance" qui intervient sur les besoins fonctionnels et fait remonter les besoins techniques -Bug et/ou évolution-.