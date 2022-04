Guillaume GOSSELIN

Bonjour, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine du management, chef de site, ou responsable de secteur. En France et à l'étranger. Je suis disponible et mobile. Issu d’une formation militaire de plus de 26 années, j’ai suivi depuis le début de mon engagement une ligne de conduite fondée sur le travail, la rigueur et le goût de l’effort.

Ma carrière est profondément orientée vers le contact humain. Les différentes fonctions que j’ai occupées au sein de la structure militaire m’ont permis d’acquérir une connaissance pointue du métier de gestionnaire tout en développant des aptitudes en management et communication. J'exerce actuellement une fonction de consultant à international dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de la sûreté aéroportuaire du site de Nosy bé.

Je reste disponible pour toute questions.



Mes compétences :

Chef de site

Logistique

Management

Responsable secteur

Sécurité