Marouane EXPERTSWALL

Chef de projet technique confirmé, passionné par les nouvelles technologies , spécialisé en Développement web frontend / backend.



Je gère actuellement une équipe composée de personnes compétentes expérimentés dans différents domaines ( Développement web ,Base de donnée , DESIGN , Marketing & autres ).



J'ai conduit et participé à la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de la beauté, l'Industrie, l'énergie, l'automatisation, sport ...



J'essai de faire le match parfait entre le design et les nouvelles technologies a fin de livrer aux clients les meilleurs résultats.



acquis et méthodes de travail :



- analyser,élaborer des cahiers des charges.

- développer des applications à l'aide des plus grands framework (zend, symfony 2,cakephp..

- réaliser des documents techniques.

- Coordonner avec l’équipe de travail le type d’information et la qualité des graphiques et des animations multimédia à inclure dans les sites.

- Déterminer avec les clients la vision et le propos de leur site pour nous concentrer sur leurs besoins.

- Respecter les normes standards des entreprises.

- Planifier et développer l’architecture des sites Web.

- Recueillir, sélectionner et organiser l'information en vue de

son intégration.

- Concevoir l'apparence, l'installation et les flux de données

du site de l’entreprise.

- Déterminer et documenter avec le client les exigences du site Web.

- Préparer des maquettes des pages principales et secondaires.

- Organiser l'information en vue d’une intégration optimale.

- S’assurer de la compatibilité du site sur plusieurs navigateurs Web.



j'ai travaillé pour :



M.eng.

Devpart.

TRANALEM.

ONEO *.

Void.

et autres...



j'ai pratiqué du freelance pour plus de 4 ans dans le domaine du développement informatique.



Merci de me laisser vos commentaires, vos offres ,vos questions....



Mes compétences :

Référencement internet (Web)

Symfony2

Intégration web

Zend framework

Responsive Design

Référencement web

Html5/css3

Backbone.js

AngularJS

JQuery

UX