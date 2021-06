Marouane ROUABEH

Consultant Fonctionnel SAP MM/PP



- Compétences fonctionnelles :



Définition des données de base, article, nomenclature, poste de travail et gamme

Planification de la demande, PDP et calcul des besoins

Gestion des approvisionnements, des stocks et des achats





- Compétences techniques :



Fabrication discrète sur stock, unitaire à la commande pour l’assemblage et l’industrie de process

Fabrication répétitive

Spécification de reprise de données de base, de développements et d’interface

Préparation et pilotage des tests unitaires, d’intégration et d’interface





- Secteurs d’intervention :



Industrie de process et pharmacie

Construction Métallique

Bois et ameublement

Assemblage électrique

Automobile



Mes compétences :

SAP MM

SAP PP

SAP WM