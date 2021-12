Martha LEBLANC (VARGAS)

COMPÉTENCES MÉTIERS

§ Expérience internationale dans le transport urbain et le management de projets : France, Pérou, Mexique, Italie, etc.

§ Bonne connaissance de la démarche BIM

§ Rédaction de chartes, conventions, PEB, manuels et notes techniques

§ Aptitude a spécifier les besoins lies à la mise en place d'un projet à linternational

§ Maitrise de toutes les phases dun projet : de lappel doffres jusque la levée des réserves

§ Connaissance des règlementations et normes : ERP,IGH, PMR, ISO 19650

§ Polyvalence technique permettant appréhender des problématiques techniques de différents corps d'etat

§ Maitrise de logiciels CAO : REVIT, Navisworks, Tekla bimsight, Autocad, Arc+ et nuage de points

§ Microsoft Office et PMP