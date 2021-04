Martial MERY

Ingénieur de formation, je possède plus de 20 ans d'expérience dans la réalisation et la gestion de projets informatiques au sein de SSII et de Services Informatiques de petites et grandes entreprises.



Ma vision sur les technologies de l'information est régie par deux dogmes:

L'informatique n'est pas une fin en soi, mais un outil formidable pour optimiser les processus de l'entreprise et améliorer la qualité de travail des collaborateurs, dont l'objectif final est la satisfaction client.

Un projet informatique est souvent un défi technologique, mais aussi et surtout un challenge humain qui doit fédérer parfois des acteurs de métiers et de cultures différentes.



Mes compétences :

Intranet

Développement

Système d'information

Éditique

Web

Gestion de projet

Informatique

Dématérialisation

Talend Open Studio