Martin CHEVALLIER-LETORT

Ayant validé mon Master 2 en Management des Risques, je suis à la recherche d'un poste sur les thématiques Qualité/Sécurité/Environnement.



Les entreprises souhaitent se développer dans ces domaines afin de répondre aux exigences réglementaires, assurer la sécurité des salariés et préserver leur santé.



Grâce à mes connaissances sur les référentiels liés à la qualité, la santé/sécurité au travail (MASE, ISO), mon caractère dynamique et sérieux et mon goût pour le travail en équipe et sur le terrain, je pense être en mesure d'apporter une réponse adéquate aux problématiques QSE en entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Qualité

MASE

Responsabilité sociétale des entreprises

Sécurité

Gestion de projet

Prévention des risques professionnels